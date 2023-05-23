|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:28
|Температура завтра:
|+24 C°
|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца
|20:48
|Температура завтра:
|+26 C°
СБУ заявила про викриття волинської компанії на постачанні в РФ комплектуючих для виробництва підводних човнів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
— Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр», — йдеться в повідомленні.
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тисяч одиниць виробів.
Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:
— У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, — зазначають в СБУ.
Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.
Нагадаємо, СБУ спіймала чоловіка, який хотів захопити владу у Полтаві і називав війну в Україні «громадянською».
СБУ заявила про викриття волинської компанії на постачанні в РФ комплектуючих для виробництва підводних човнів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
— Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр», — йдеться в повідомленні.
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тисяч одиниць виробів.
Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:
— У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, — зазначають в СБУ.
Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.
Нагадаємо, СБУ спіймала чоловіка, який хотів захопити владу у Полтаві і називав війну в Україні «громадянською».