СБУ заявила про викриття волинської компанії на постачанні в РФ комплектуючих для виробництва підводних човнів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

— Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «‎л/днр»‎, — йдеться в повідомленні.

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «‎експортували»‎ майже 200 тисяч одиниць виробів.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;

гроші, одержані злочинним шляхом.