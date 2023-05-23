Компанія «Укрзалізниця» повідомила про плани протестувати ідею жіночих купе в своїх поїздах.

Про це повідомили на сайті перевізника.

Водночас в УЗ розповіли про додаткові заходи безпеки, які вже запроваджуються в нових та оновлених вагонах, які складають 15% від загальної кількості. Йдеться про камери спостереження та кнопки виклику провідника.

— Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі, – повідомляє пресслужба.

Компанія вірить, що комплекс заходів із тривожних кнопок, сигналізації в купе, відеоспостереження, патрулювання і «невідворотного покарання за будь-який доведений прояв домагань» допоможуть викорінити випадки насильства в поїздах.

— Поточне рішення залізниці – допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане «пілот» з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків, – йдеться в коментарі голови правління компанії Євгена Лященка.

При цьому на першому етапі купити квиток у жіноче купе можна буде тільки через мобільний застосунок перевізника.

«Укрзалізниця» нагадала, що запроваджувала послугу жіночих купе в 2010 році, проте вона не користувалася попитом.

Раніше «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів, що призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.