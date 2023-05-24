|Швидкість вітру:
|1.7 м/с
|Схід сонця:
|05:07
|Захід сонця:
|20:29
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|04:59
|Захід сонця
|20:49
|Температура завтра:
|C°
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Україна не зможе виграти війну проти Росії на полі бою.
Свою думку він висловив в інтерв'ю Bloomberg.
На його думку, війну можна буде зупинити тільки тоді, «коли Росія укладе угоду зі США». Віктор Орбан сподівається, що на наступних президентських виборах у Штатах переможе Дональд Трамп.
— Дивлячись на цифри, дивлячись на обстановку, дивлячись на той факт, що НАТО не готове ввести війська, стає очевидним, що бідним українцям на полі бою не перемогти, – заявив угорський прем'єр.
Віктор Орбан зазначив, що його уряд відхилився від курсу Євросоюзу щодо України після повномасштабного вторгнення Росії. Єдиним вирішенням конфлікту, за його словами, є припинення вогню та мирні переговори.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною».
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Україна не зможе виграти війну проти Росії на полі бою.
Свою думку він висловив в інтерв'ю Bloomberg.
На його думку, війну можна буде зупинити тільки тоді, «коли Росія укладе угоду зі США». Віктор Орбан сподівається, що на наступних президентських виборах у Штатах переможе Дональд Трамп.
— Дивлячись на цифри, дивлячись на обстановку, дивлячись на той факт, що НАТО не готове ввести війська, стає очевидним, що бідним українцям на полі бою не перемогти, – заявив угорський прем'єр.
Віктор Орбан зазначив, що його уряд відхилився від курсу Євросоюзу щодо України після повномасштабного вторгнення Росії. Єдиним вирішенням конфлікту, за його словами, є припинення вогню та мирні переговори.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною».