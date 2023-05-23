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У Києві затримали чоловіка, який під час конфлікту з дружиною завдав їй декілька ударів сокирою по голові.
Потерпілу із відкритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, повідомляють в поліції Києва.
До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі лежить жінка з пораненням голови.
На місці правоохоронці затримали чоловіка, уродженця Вінницької області, який раніше не мав проблем із законом.
— Близько 13:40 у квартирі на вулиці Братів Малакових, чоловік під час сварки зі своєю дружиною взяв сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові. Потерпілу із відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою лікарі доставили до медичного закладу, – повідомив старший слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.
Чоловіка затримали за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Потерпіла знаходиться в лікарні, загрози її життю немає.
Нагадаємо, в неділю, 21 травня, у Первомайському районі Миколаївської області внаслідок сварки чоловік зарізав свого знайомого.
У Києві затримали чоловіка, який під час конфлікту з дружиною завдав їй декілька ударів сокирою по голові.
Потерпілу із відкритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, повідомляють в поліції Києва.
До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі лежить жінка з пораненням голови.
На місці правоохоронці затримали чоловіка, уродженця Вінницької області, який раніше не мав проблем із законом.
— Близько 13:40 у квартирі на вулиці Братів Малакових, чоловік під час сварки зі своєю дружиною взяв сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові. Потерпілу із відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою лікарі доставили до медичного закладу, – повідомив старший слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.
Чоловіка затримали за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Потерпіла знаходиться в лікарні, загрози її життю немає.
Нагадаємо, в неділю, 21 травня, у Первомайському районі Миколаївської області внаслідок сварки чоловік зарізав свого знайомого.