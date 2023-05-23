У Києві затримали чоловіка, який під час конфлікту з дружиною завдав їй декілька ударів сокирою по голові.

Потерпілу із відкритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, повідомляють в поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі лежить жінка з пораненням голови.

На місці правоохоронці затримали чоловіка, уродженця Вінницької області, який раніше не мав проблем із законом.

— Близько 13:40 у квартирі на вулиці Братів Малакових, чоловік під час сварки зі своєю дружиною взяв сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові. Потерпілу із відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою лікарі доставили до медичного закладу, – повідомив старший слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.

Чоловіка затримали за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Потерпіла знаходиться в лікарні, загрози її життю немає.

Нагадаємо, в неділю, 21 травня, у Первомайському районі Миколаївської області внаслідок сварки чоловік зарізав свого знайомого.