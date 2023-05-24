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В Росії засудили до 16 років колонії суворого режиму українця Андрія Петкевича за нібито «шпигунство».
Про це повідомляє російський РБК.
Українця засудив Тульський обласний суд, повідомили у ФСБ.
У спецслужбі стверджували, що «іноземець за завданням розвідувальних служб України» шукав співробітників оборонних підприємств «з-поміж секретоносіїв», мав намір завербувати їх і здобути відомості, що становлять таємницю в галузі перспективних розробок стрілецького озброєння.
Чоловіка затримали ще в серпні 2021 року. Місцеві російські ЗМІ писали, що Петкевичу 42 роки і раніше він жив у Дніпропетровську.
Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
В Росії засудили до 16 років колонії суворого режиму українця Андрія Петкевича за нібито «шпигунство».
Про це повідомляє російський РБК.
Українця засудив Тульський обласний суд, повідомили у ФСБ.
У спецслужбі стверджували, що «іноземець за завданням розвідувальних служб України» шукав співробітників оборонних підприємств «з-поміж секретоносіїв», мав намір завербувати їх і здобути відомості, що становлять таємницю в галузі перспективних розробок стрілецького озброєння.
Чоловіка затримали ще в серпні 2021 року. Місцеві російські ЗМІ писали, що Петкевичу 42 роки і раніше він жив у Дніпропетровську.
Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.