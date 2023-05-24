В Росії засудили до 16 років колонії суворого режиму українця Андрія Петкевича за нібито «‎шпигунство».

Про це повідомляє російський РБК.

Українця засудив Тульський обласний суд, повідомили у ФСБ.

У спецслужбі стверджували, що «‎іноземець за завданням розвідувальних служб України» шукав співробітників оборонних підприємств «‎з-поміж секретоносіїв», мав намір завербувати їх і здобути відомості, що становлять таємницю в галузі перспективних розробок стрілецького озброєння.

Чоловіка затримали ще в серпні 2021 року. Місцеві російські ЗМІ писали, що Петкевичу 42 роки і раніше він жив у Дніпропетровську.

Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.