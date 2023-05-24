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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 54 розвідувальних безпілотники Vector, радіолокаційна система та 34 пікапи.
Відповідний перелік оприлюднений на сайті німецького уряду.
Зокрема, до списку увійшли:
Раніше повідомлялося, що Німеччина готує для України найбільший пакет оборонної допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 54 розвідувальних безпілотники Vector, радіолокаційна система та 34 пікапи.
Відповідний перелік оприлюднений на сайті німецького уряду.
Зокрема, до списку увійшли:
Раніше повідомлялося, що Німеччина готує для України найбільший пакет оборонної допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.