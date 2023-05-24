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Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, запрацює із серпня цього року.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, інформує пресцентр відомства.
— Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів, — зазначила посадовець.
У Мін'юсті кажуть, що нині триває процедура створення органів міжнародної організації (реєстру збитків), це, зокрема: Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків; Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включатиме заявки до самого реєстру; Конференція учасників сторін, що призначатимуть виконавчого директора та ухвалюватимуть правила та процедури роботи Реєстру збитків.
— Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в конференції сторін, — розповіла заступниця очільника Мін’юсту.
Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А вже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків, розповіли у відомстві.
— Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації, — зазначила Мудра.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно створити реєстр втрат, завданих агресією Росії в Україні.
Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, запрацює із серпня цього року.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, інформує пресцентр відомства.
— Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів, — зазначила посадовець.
У Мін'юсті кажуть, що нині триває процедура створення органів міжнародної організації (реєстру збитків), це, зокрема: Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків; Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включатиме заявки до самого реєстру; Конференція учасників сторін, що призначатимуть виконавчого директора та ухвалюватимуть правила та процедури роботи Реєстру збитків.
— Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в конференції сторін, — розповіла заступниця очільника Мін’юсту.
Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А вже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків, розповіли у відомстві.
— Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації, — зазначила Мудра.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно створити реєстр втрат, завданих агресією Росії в Україні.