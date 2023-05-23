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Ще одна європейська країна визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
— Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом Українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину, — зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Він підкреслив - людство має знати та пам'ятати цей жах, щоб він не повторився у майбутньомую
За це рішення проголосували 67 словенських парламентарів, проти - 8.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен — визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.
Ще одна європейська країна визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
— Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом Українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину, — зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Він підкреслив - людство має знати та пам'ятати цей жах, щоб він не повторився у майбутньомую
За це рішення проголосували 67 словенських парламентарів, проти - 8.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен — визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.