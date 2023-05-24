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У Міноборони США уточнили терміни початку навчання українських військових на танках M1A1 Abrams: орієнтовно, тренування мають розпочатися вже наступного тижня.
Такий прогноз озвучив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер для «Голос Америки».
Йдеться про навчання ЗСУ на одному з полігонів у Німеччині, яке має тривати приблизно десять тижнів.
У травні туди передислокували групу з 31 танка Abrams. Вже цього тижня близько 250 українських танкістів прибудуть до ФРН для початку тренувань, які проходитимуть під керівництвом американських інструкторів.
Серед головних завдань під час «знайомства» з машинами: засвоєння навиків управління та маневрування на танках в умовах, що імітують бойові дії, а також інструктаж з технічного обслуговування M1A1 Abrams.
Раніше повідомлялося, що Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.
У Міноборони США уточнили терміни початку навчання українських військових на танках M1A1 Abrams: орієнтовно, тренування мають розпочатися вже наступного тижня.
Такий прогноз озвучив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер для «Голос Америки».
Йдеться про навчання ЗСУ на одному з полігонів у Німеччині, яке має тривати приблизно десять тижнів.
У травні туди передислокували групу з 31 танка Abrams. Вже цього тижня близько 250 українських танкістів прибудуть до ФРН для початку тренувань, які проходитимуть під керівництвом американських інструкторів.
Серед головних завдань під час «знайомства» з машинами: засвоєння навиків управління та маневрування на танках в умовах, що імітують бойові дії, а також інструктаж з технічного обслуговування M1A1 Abrams.
Раніше повідомлялося, що Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.