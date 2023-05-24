За п’ять місяців 2023 року у військових судах Російської Федерації розглянули 1 053 справи про самовільну втечу солдатів. Це більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Аналітики стверджують, що російські військові намагались забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни проти України, однак після проведення «‎часткової»‎ мобілізації проблеми лише погіршились. Судові дані свідчать про те, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній втечі, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати на війну проти України.

У зведенні зазначається, що намагання РФ покращити дисципліну в армії зосереджені на тому, аби підтримати патріотичний запал, а не на тому, щоб усунути причини розчарування мобілізованих.

Нагадаємо, станом на березень 2023 року, у єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон «Хочу жити» звернулися майже 10 тисяч осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.