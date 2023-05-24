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Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькому переміщенні дітей із окупованих Росією територій.
Про це Reuters повідомили в Офісі генерального прокурора.
Раніше білоруська опозиція у вигнанні повідомила, що 2150 українських дітей, у тому числі сироти віком від 6 до 15 років, було відправлено до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі – «Золоті Піски» в Гомельській області та санаторно-курортного табору «Острошицький Городок» у Мінській області. А Олександр Лукашенко, йшлося у доповіді, «особисто віддав розпорядження про передачу дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою».
В Офісі генпрокурора повідомили агентству, що порушено кримінальну справу за фактом депортації понад 19 тисяч дітей із окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.
— Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих «оздоровчих таборів» у Білорусі наразі розслідуються в рамках зазначеного кримінального провадження, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни примусово депортують українських дітей з окупованих територій та намагаються їх «русифікувати». Після вивезення дітей у Росію у них забирають документи українського зразка. Зокрема свідоцтво про народження. А потім видають російські документи. Також дітям забороняють говорити українською і називати себе українцями.
Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькому переміщенні дітей із окупованих Росією територій.
Про це Reuters повідомили в Офісі генерального прокурора.
Раніше білоруська опозиція у вигнанні повідомила, що 2150 українських дітей, у тому числі сироти віком від 6 до 15 років, було відправлено до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі – «Золоті Піски» в Гомельській області та санаторно-курортного табору «Острошицький Городок» у Мінській області. А Олександр Лукашенко, йшлося у доповіді, «особисто віддав розпорядження про передачу дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою».
В Офісі генпрокурора повідомили агентству, що порушено кримінальну справу за фактом депортації понад 19 тисяч дітей із окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.
— Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих «оздоровчих таборів» у Білорусі наразі розслідуються в рамках зазначеного кримінального провадження, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни примусово депортують українських дітей з окупованих територій та намагаються їх «русифікувати». Після вивезення дітей у Росію у них забирають документи українського зразка. Зокрема свідоцтво про народження. А потім видають російські документи. Також дітям забороняють говорити українською і називати себе українцями.