Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькому переміщенні дітей із окупованих Росією територій.

Про це Reuters повідомили в Офісі генерального прокурора.

Раніше білоруська опозиція у вигнанні повідомила, що 2150 українських дітей, у тому числі сироти віком від 6 до 15 років, було відправлено до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі – «Золоті Піски» в Гомельській області та санаторно-курортного табору «Острошицький Городок» у Мінській області. А Олександр Лукашенко, йшлося у доповіді, «особисто віддав розпорядження про передачу дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою».

В Офісі генпрокурора повідомили агентству, що порушено кримінальну справу за фактом депортації понад 19 тисяч дітей із окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.

— Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих «оздоровчих таборів» у Білорусі наразі розслідуються в рамках зазначеного кримінального провадження, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни примусово депортують українських дітей з окупованих територій та намагаються їх «русифікувати». Після вивезення дітей у Росію у них забирають документи українського зразка. Зокрема свідоцтво про народження. А потім видають російські документи. Також дітям забороняють говорити українською і називати себе українцями.