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У середу, 24 травня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили роботу над концепцією розвитку української авіації.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зазначається, що почалась робота над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо.
— Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 23 травня, українським військовим вдалося діквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.
У середу, 24 травня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили роботу над концепцією розвитку української авіації.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зазначається, що почалась робота над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо.
— Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 23 травня, українським військовим вдалося діквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.