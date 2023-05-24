У середу, 24 травня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили роботу над концепцією розвитку української авіації.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зазначається, що почалась робота над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо.

— Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 23 травня, українським військовим вдалося діквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.