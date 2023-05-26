У ніч на п’ятницю, 26 травня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе. Сили та засоби Повітряних Сил ЗСУ знищили 10 крилатих ракет, 23 «шахеди» та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

У зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь» знищено:

— Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 205 720 військових, за останню добу, 25 травня, 460 осіб.

У той час, втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.