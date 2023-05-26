Канада передасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.
Міністр оборони Канади Аніта Ананд за підсумками чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» оголосила, що країна безоплатно надасть Україні ракети AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. За її словами, ракети допоможуть Україні захистити своє небо перед обличчям триваючих атак Росії.
До того ж Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних сил України. Зазначається, що розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.
Раніше повідомлялося, що Канада закладає у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.
Канада передасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.
Міністр оборони Канади Аніта Ананд за підсумками чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» оголосила, що країна безоплатно надасть Україні ракети AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. За її словами, ракети допоможуть Україні захистити своє небо перед обличчям триваючих атак Росії.
До того ж Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних сил України. Зазначається, що розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.
Раніше повідомлялося, що Канада закладає у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.