Канада передасть Україні 43 ракети класу «‎повітря-повітря»‎ ближнього радіуса дії AIM-9.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд за підсумками чергової зустрічі у форматі «‎Рамштайн»‎ оголосила, що країна безоплатно надасть Україні ракети AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. За її словами, ракети допоможуть Україні захистити своє небо перед обличчям триваючих атак Росії.

До того ж Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних сил України. Зазначається, що розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.

Раніше повідомлялося, що Канада закладає у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.