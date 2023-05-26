Протягом минулої доби, 25 травня, російські військові здійснили 62 обстріли Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російська армія випустила по області 282 снаряди, по самому Херсону - 10.

— Місто Херсон противник обстріляв тричі (10 снарядів). У Новобериславі поцілили у фермерське господарство та дачний кооператив, внаслідок чого пошкоджені складські приміщення та техніка, дачні будинки та два автомобілі, - розповів Олександр Прокудін.

У Золотій Балці росіяни обстріляли елеватор.

— Вночі ворог бив по Новодмитрівці, Кізомису. Попередньо, без постраждалих, - додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.