Школи в Україні планують приєднати до системи охорони поліції — у навчальних закладах розмістять пульти швидкого реагування, камери спостереження та інші засоби, які допоможуть створити алгоритм дій у випадку загроз.

Про це пише Osvita.ua.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час наради щодо завершення 2022/23 навчального року та підготовки закладів освіти до 2023/24 навчального року повідомив, що МВС спільно з МОН підготували зміни до урядової постанови щодо включення закладів освіти всіх форм власності до системи охорони поліції.

Зокрема, йдеться про обладнання шкіл камерами спостереження, пультами охорони тощо.

Таким чином буде створено алгоритмів дій у разі виникнення загрози для учасників освітнього процесу. До того ж навчальні заклади будуть повинні створити так звані «паспорти безпеки» своєї школи.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.