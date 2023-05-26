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Миколаївський виконком погодив розміщення п’яти пересувних тимчасових споруд в Заводському районі міста.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у середу, 24 травня.

Розміщення групи пересувних тимчасових споруд було погоджено ФОП Ганношиній Надії Миколаївні на один рік. Загальна площа споруд 50 кв.м, вони розміщуватимуться по вулиці Лазурній, навпроти будинку № 40, в Заводському районі.

Також зазначається, що при розміщенні тимчасових споруд необхідно забезпечити безперешкодний рух пішоходів та доступ до інженерних мереж. Після затвердження нових правил розміщення тимчасових споруд подальше укладання договору буде розглядатися у відповідності до них.

Нагадаємо, що у березні виконком Миколаївської міськради дозволив трьом підприємцям укласти договори на встановлення пересувних об’єктів у дитячому містечку «Казка».

Також повідомлялося, що у Миколаєві на вулиці Троїцькій планують облаштувати пункт первинного прийому рідких побутових відходів.