Пленум Верховного Суду України на засіданні 26 травня обрав новим головою ВСУ голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка.

За його кандидатуру проголосували 111 учасників пленуму із 148 присутніх, повідомляє «Суспільне».

Серед кандидатів на посади були:

Станіслав Кравченко – голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду (кандидатура голови ККС ВС запропонована групою суддів Верховного суду)

Наталія Коваленко – суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду

Альберт Єзеров – суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду

Іван Міщенко – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду

За результатами голосування саме Станіслав Кравченко очолить суд після скандального звільнення попереднього очільника Всеволода Князева, якого затримали на отриманні хабара.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя на засіданні 18 травня дала згоду на взяття під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві.

Також повідомлялося, що Колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України. Крім того, повідомлялося, що Горбуров хотів «наварити» 900 тисяч доларів та розділити їх з іншим фігурантом- адвокатом Олегом Горецьким.