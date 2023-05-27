Міністерство закордонних справ відкриє посольства України у двох країнах Африки – Мозамбіку та Руанді.

Про це повідомив голова зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

Глава МЗС обговорив відкриття посольства у Мозамбіку з президентом країни Філіпе Ньюсі.

Крім того, сторони домовилися працювати над активізацією двосторонніх відносин «на основі взаємної поваги та інтересів».

Диппредставництво України з'явиться і у Руанді.

Кулеба зазначив, що країни мають намір активізувати співпрацю у сфері торгівлі, цифровізації, аерокосмічної галузі, будівництва, освіти та фармацевтики.

Нагадаємо, раніше США звинуватили Південну Африку у постачанні боєприпасів до Росії через російський корабель, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.