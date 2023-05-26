У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару зросла до 30. Серед поранених є двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку.

— Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще — уламках ворожого залізяччя, — зазначив Сергій Лисак.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.

Раніше повідомляли про одного загиблого і 15 поранених.