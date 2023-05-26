Лі Хуей, спецпредставник Китаю щодо «врегулювання» війни в Україні, під час турне Європою закликав західних політиків віддати Росії окуповані українські території.

Про це повідомляє портал The Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників.

За даними журналістів, представник КНР висловив думку, що це призвело б до неминучого припинення бойових дій між Україною та Росією.

— Китайський посланник ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі мають заявити про свою автономію та закликати до негайного припинення вогню. Росія при цьому отримає частину свого молодшого сусіда – території, які вона зараз займає, – йдеться у публікації.

В Офісі Президента вже відреагували на скандальну пропозицію посланника Сі віддати Росії частину України.

Радник глави Офісу Михайло Подоляк назвав ці пропозиції «блакитною мрією» росії та припустив, що такі дії призведуть до різкого зростання конфліктів у глобальній політиці.

Крім того, Лі Хуей намагався вбити клин між європейськими лідерами та США, пропонуючи «розглянути Китай як економічну альтернативу Вашингтону».

Європейські чиновники, у свою чергу, сказали, що «Європу неможливо відокремити від Америки», а заморожування війни не відповідає інтересам міжнародного співтовариства, якщо не буде виведення російських військ.

Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Пекін закликає до переговорів.