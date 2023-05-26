У Дніпрі субота, 27 травня, оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару російської армії.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, кількість жертв обстрілу й досі підраховують – «станом на 14:00 маємо, на жаль, вже двох загиблих».

За даними прокуратури, ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки. Повідомлялося про двох загиблих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. На той час було відомо про одного загиблого і 15 поранених.

Пізніше кількість жертв зросла до 30.