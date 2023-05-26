Новий заступник голови Служби безпеки України Сергій Наумюк пройшов «усі необхідні перевірки» перед прийняттям на посаду, передбачені законом. Таким чином відомство прокоментувало дані про російський паспорт батька Наумлюка, про який раніше повідомляв проєкт Радіо Свобода «Схеми».

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

— Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів РФ Сергій Наумюк повідомляв раніше. Ці документи були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі, — повідомили в СБУ.

За даними відомства, після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв, підкреслює пресслужба.

— Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують скасування громадянства Росії. Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні, — пише відомство.

Раніше проєкт Схеми повідомляв, що у батька нового заступника голови СБУ Сергія Наумюка є чинний паспорт країни-агресора Росії. За даними журналістів, документ досі дійсний, бо його немає у списку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Сам Сергій Наумюк раніше підтверджував, що у його батька і брата є російські паспорти, але пояснював це вимушеним рішенням«з побутових причин» і говорив, що пізніше вони відмовилися від документів країни-агресора.

Нагадаємо, у Львові виявили сім’ю росіян, яка прибула в Україну за місяць до початку повномасштабної війни. Відтоді вони не покидали територію України, чим перевищили дозволений строк перебування.