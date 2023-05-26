Прокурори повідомили голові Макарівського райсуду Київщини Олексію Тандиру про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Про це поінформував Офіс генпрокурора.

Суддя отримав підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Тандир спершу відмовлявся здати біологічні зразки для того, щоби підтвердити чи спростувати алкогольне або наркотичне сп'яніння. Але суд дозволив відібрати біологічні зразки примусово, і тепер суддя отримав підозру з поміткою про алкогольне сп'яніння.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із проханням дати згоду на утримання судді під вартою.

Нагадаємо, приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці.