Національний оператор «‎Укрпошта»‎ відкрив передзамовлення на поштовий блок до Дня захисту дітей 1 червня.

У блок входить нова поштова марка, листівка та конверт, повідомляє гендиректор «‎Укрпошти»‎ Ігор Смілянський.

За його словами, поштовий блок під назвою «‎Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»‎, «‎несе велике послання»‎ – майбутнє України буде лише жовто-блакитним.

— Зовсім скоро, 1 червня, ми будемо відзначати День захисту дітей. З 2022 року він набув для нас зовсім іншого значення. Більш глибокого та значущого. Дуже сподіваюсь, що ті діти, які сьогодні мешкають в Україні, отримають в цей день подарунок від наших ЗСУ у вигляді спокійного неба, ну й, можливо, морозива, – пише Ігор Смілянський.

Нещодавно «‎Укрпошта»‎ провела конкурс, в рамках якого діти малювали, яким уявляють майбутнє.

Поштовий блок під назвою «‎Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»‎ уже можна передзамовити за посиланням.

— Кожен ескіз передає голос листмаленьких художників, які через свої роботи транслюють віру в майбутнє і ніби навіть проговорюють, що нам, дорослим, треба ще більше оптимізму. Тож традиційно запрошую вас оформити передзамовлення на нову поштову марку, листівку та конверт «‎Перший день»‎, відправка якого, на відміну від наборів, буде здійснена за фактом замовлення, – каже гендиректор компанії.

А з 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях «‎Укрпошти»‎, в онлайн-магазині, маркетплейсах eBay та Amazon.

Марка є благодійною – кошти спрямують на підтримку дітей, які втратили своїх батьків.

Нагадаємо, що «Укрпошта» презентувала поштову марку Kalush, присвячену переможцям «Євробачення-2022».

Раніше конкурс на ескіз різдвяної поштової марки виграла 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. Сюжет для малюнка на конкурс «Укрпошти» Валерія придумала сама.