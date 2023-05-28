Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин з двома бойовиками

Інтенсивність російських атак на Бахмутському напрямку знизилася. Частково це пов’язано з ротацією найманців ПВК «Вагнера».

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір «24 каналу».

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що поблизу міста Бахмут за минулу добу відбулося лише одне бойове зіткнення.

— На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь, — повідомив полковник Сергій Череватий.

В результаті цих дій, за словами речника, було знищено:

80 осіб особового складу окупантів;

3 САУ;

станцію РЕБ;

та склад з боєприпасами;

99 військових РФ зазнали поранень;

одного військовослужбовця РФ було взято в полон.

Як повідомив Сергій Череватий, на Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 — поранено. Українські захисники знищили гармату Д-20.

Відповідаючи на запитання журналіста, Сергій Череватий підсумував дії російської приватної військової компанії «Вагнера».

Він акцентував на тому, що попри так звані успіхи та досягнуті цілі, про які розповідають російські медіа, військам агресора за 10 місяців так і не вдалося до кінця встановити контроль над Бахмутом. Ротацію мізерних залишків ПВК «Вагнера» полковник порівняв зі звичайною втечею з поля бою після поразки.

Нагадаємо, протягом 24 травня почали спостерігати зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Однак це не вказує на те, що російсько-окупаційні війська слабшають.