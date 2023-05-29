Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 29 травня 2023 року орієнтовно склали:
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 29 травня 2023 року орієнтовно склали: