Вознесенська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі землі лісового фонду площею 8543 квадратних метрів та вартістю 2,7 мільйона гривень, що були незаконно передані у приватну власність для ведення сільськогосподарської діяльності.

Про це повідомляють у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, управління Держгеокадастру при формуванні ділянки сільськогосподарського призначення та передачі її у приватну власність громадянину, незаконно включило до її складу землі лісового фонду.

Встановлена ділянка, за інформацією правоохоронців знаходиться в плавнях річки Жидівка. Таким чином, оскільки ділянка накладається на водний об’єкт та його прибережну захисну смугу, то її передача у приватну власність прямо заборонена земельним законодавством.

— За такого, спірний наказ Головного управління Держгеокадастру в області є незаконним та таким, що порушує право власності держави на землі, обмежені в оборотоздатності, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині підприємцю незаконно віддали в оренду землі Володимирівського ліцею. В суді намагаються скасувати договір ореди.

Також, раніше Господарський суд Миколаївської області повернув Коблевській громаді землі водного фонду площею 16,8 гектарів, які раніше були надані в оренду для забудови.