На Миколаївщині судитимуть жителя Нової Одеси за незаконний вилов риби у Південному Бузі. Чоловік завдав збитків навколишньому середовищу на 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Правоохоронці повідомляють, що браконьєра викрили за незаконним виловом ще у лютому цього року.

— Слідством встановлено, що у лютому цього року на річці Південний Буг в місті Нова Одеса чоловік з використанням ліскових сіток здійснив незаконний вилов риби (лящ, судак, тарань), заподіявши істотну шкоду рибним запасам України на загальну суму 170 тис грн, — йдеться в повідомленні.

Так, наразі, з метою відшкодування завданого збитку, на майно браконьєра накладено арешт.

Нагадаємо, 21 березня, парламент ухвалив законопроект № 7616, який реалізує так звану «рибну» реформу. Основні зміни, передбачені рибною реформою — це швидка видача дозвільних документів в електронному вигляді, створення Єдиної державної електронної системи управління рибною галуззю «Є-риба». Також встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів та посилення контролю за виловом риби.