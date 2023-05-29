Ілюстраційне фото

У Миколаївській ОВА замовили капітальний ремонт покриття будівлі управління з питань цивільного захисту за 4,1 млн грн.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оприлюднив тендер у понеділок, 29 травня.

На капітальний ремонт покрівлі витратять 4 мільйони 110 тисяч 900 гривень. Також на даху буде облаштовано блискавковідвод та електроосвітлення. Роботи мають бути виконані до кінця жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві відремонтують покрівлю багатоповерхівки по вулиці Адміральській, яка постраждала під час обстрілів міста.