Більшість вищих навчальних закладів Миколаєва зазнали ворожих обстрілів та значних пошкоджень. Голова обласної організації партії «Слуга Народу» Олександр Пасічний, народний депутат України та депутат Миколаївської райради Олександр Балакін відвідав два університети – НУК ім. адмірала Макарова та ЧНУ ім. Петра Могили, – одні з тих, що зазнали найбільших пошкоджень. Оглянув, як тут готуються до нового навчального року, та поспілкувався із ректорами стосовно того, як триває відновлення, та необхідної допомоги в його проведенні.

— Ворожа ракета С-300 влучила в «могилянку» в серпні минулого року, але на сьогодні тут уже триває відновлення, аби з нового навчального року студенти мали змогу навчатися очно. Ремонт тут планують закінчити до серпня, й у вересні всі групи зможуть вийти на навчання до рідних стін. Ще нещодавно тут було майже повністю зруйноване крило будівлі, сьогодні вже є стіни, завершується ремонт фоє, другого поверху, інших приміщень. Однак нині є проблема із бюрократичною частиною. Обговорили із ректором можливості для допомоги у її вирішенні, – розповів Олександр Пасічний.

Минулого року ворог двічі обстріляв НУК ім. адмірала Макарова, але попри все заклад продовжує працювати. Нині в режимі онлайн, але ректор розповів, що тут уже триває співпраця із Миколаївською ОВА, міжнародними організаціями, посольствами та різними благодійними фондами стосовно відбудови зруйнованих корпусів.

— Адміністрація НУК нині працює над фіксацією пошкоджень, виготовленням проєктно-кошторисної документації для демонтажу тощо. Також нещодавно представники університету зустрічали Надзвичайного та Поважного Посла Данії в Україні Олє Егберг Міккельсена. Говорили про допомогу уряду Данії у відновленні університету, адже суднобудування – спільна тема для Миколаєва та Данії, – пояснив голова організації.

Нагадаємо, у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА щодо можливого закриття або реорганізації одного із вишів міста. Викладачі та студенти вишу закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.