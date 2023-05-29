Суд засудив до 11 років та 4 місяців ув’язнення жительку Одеси. Вона збирала кошти для своїх родичів, які у складі армії РФ беруть участь у війні проти України.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, двоє родичів жительки Одеси у 2016 році вступили до лав створеного окупантами терористичного угруповання «Спарта» на захопленій частині Донеччини. Вони воювали проти українських захисників на сході України.

На початку повномасштабної війни обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу Збройних сил РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього вона у месенджерах та російських соцмережах розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу.

Зловмисниця просила підтримати окупантів і допомогти придбати ліки, харчування, умундирування та екіпірування для військовослужбовців РФ. Зібрані гроші жінка передавала представникам російських військових угруповань.

Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці родича, що воює проти України.

Торік у грудні Служба безпеки України затримала поплічницю окупантів під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

Так, суд визнав жінку винною за ч. 1 Кримінального кодексу України та призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна. Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила на Миколаївщині чегрового поплічника РФ, який інформував ворога про розміщення ЗСУ в регіоні. Фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «‎завантаженість»‎ і можливе переміщення колон з боєприпасами.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області російського агента, який також передавав окупантам локації Сил оборони. Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.