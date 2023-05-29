Миколаївськи центр соціально значущих хвороб, де зокрема лікують пацієнтів, що хворі на туберкульоз, отримав сучасне обладнання для клініко-діагностичної лабораторії від Європейського бюро ВООЗ.

Про це повідомляють у пресслужбі Миколаївської міськради з посиланням на управління охорони здоров’я.

Зазначається, що нове обладнання покликане пришвидчити процес отримання пацієнтами необхідної діагностики.

Загальна вартість переданого устаткування складає понад 1,7 мільйона гривень. Серед приладів, що надійшли:

— автоматичний аналізатор коагуляції С3100 (прилад, призначений для аналізу згортання крові);

— автоматичний хімічний аналізатор БС240 (вимірювання біохімічних показників та визначення електролітів крові).

Нагадаємо, нещодавно клініко-діагностична лабораторія міської лікарні №1 отримала сучасне обладнання за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров’я.