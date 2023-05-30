Найближчим часом у Польщі планують підписати закон, який дасть змогу вивчити та розслідувати вплив РФ на ситуацію в країні. Для цього буде створено профільну комісію.

Про це йдеться у заяві президента Польщі Анджея Дуди, яку опублікували Associated Press.

— Я підпишу закон про створення комісії, яка буде призначена для розслідування російського впливу в Польщі, - йдеться у заяві.

Президент Польщі додав, що схвалює законопроєкт, тому що в США і деяких країнах Європи ведуться дискусії про вплив Росії на внутрішню політику.

— На рівні Євросоюзу і в окремих країнах також мають бути сформовані комісії з розслідування впливу Росії на європейські інститути, - сказав Анджей Дуда.

За його словами, Польща наполягатиме на цьому на наступній сесії Європейської ради.

Ініціатива створення Державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках виникла у грудні минулого року.

Комісія має розглянути та з'ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які у 2007-2022 роках під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі.

Комісія має проаналізувати службову діяльність, передачу інформації третім особам, укладання контрактів чи розпорядження державними, чи корпоративними коштами тощо.

Нагадаємо, раніше речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.