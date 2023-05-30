Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував відповідь за масовані обстріли російських військ по Україні.

Про це йдеться у зверненні Кирила Буданова.

Голова ГУР зазначив, що чергова спроба терористичних дій Росії проти України зазнала невдачі.

― Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу, - заявиввКирило Буданов.

Глава ГУР додав, що відповідь України на тероризм з боку Росії не змусить себе чекати.

― Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать, ― наголосив керівник військової розвідки.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами й ударними дронами. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.