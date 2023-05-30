Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти Ірану на 50 років. Зокрема, за надання Росії дронів і озброєння для обстрілу українських міст.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Підтримали пропозиції Ради національної безпеки й оборони 328 депутатів. Вони стосуються секторальних економічних та інших обмежень.

Так, на вихідних президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт ухвали про введення санкцій проти Ірану на півстоліття. При цьому наголошувалося, що рішення щодо запровадження обмежень підтримала Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

Нагадаємо, 28 травня Талібан оголосив війну Ірану. Це сталося після того, як бойовики застосували живу силу та бронетехніку для атаки на іранський прикордонний пост.