Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області протягом тижня почне обстежувати пляж «Стрілка» та зону відпочинку на Намиві.

Про це йшла мова у понеділок, 29 травня, під час брифінгу представників відомства в Миколаєві, - повідомляють «НикВести».

Відповідаючи на питання журналістів щодо відкриття пляжу «Стрілка» та зони відпочинку на Намиві заступник начальника управління, начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко розповідає, що на поточному тижні ДСНС почне обстежувати пляжну зону «Стрілки».

— РСЗВ та касети дуже легкі й тому обстежуючи дно можу сказати, що вірогідності того, що за місяць течією не принесе нові, які були на іншій глибині, таких гарантій ніхто не дасть.Тому зараз ми ДВГРЗ ДСНС будемо обстежувати берег, як вибухонебезпечні предмети на певній відстані від берега та на залишки каміння й так далі, щоб люди могли увійти в воду, – зазначив Юрій Слющенко.

Зазначається спеціалістами по гуманітарному розмінуванню, що пляж «Стрілка» та зона відпочинку на Намиві будуть обстежені та готові до використання, однак відкривати їх чи ні — це вже приймати рішення органам влади. Як відомо, рішення щодо відкриття зон відпочинку в прибережній зоні в літній період має приймати виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

— Як у воєнний час, так і зараз діють певні документи та законодавчі акти, в яких вже визначено, хто відповідає за безпеку водойм і якщо я не помиляюся, то лише пляж «Стрілка» є пляжем, а Намив є, зоною відпочинку. Тому можливо у поточному року буде прийнято дещо інше рішення, а поки що я такого не бачив, – каже Юрій Слющенко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем, що на пляжах можна буде відпочивати, якщо рятівники ретельно дослідять прилеглу акваторію і розмінують усі ділянки. А 2 червні 2022 року рятувальники обстежили пляжі Миколаєва та знайшли нерозірвані «касети» на пляжі «Стрілка».