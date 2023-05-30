Розмінування країн, в яких закінчилися війни, тривають десятиліттями. Однак миколаївські рятувальники сподіваються, що іноземна підтримка та новітні технології допоможуть прискорити цей процес в Україні.

Про це розповів начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко на пресконференції 29 травня, пишуть «НикВести».

— Розрахунки такі провести я особисто не можу (скільки розмінування займе часу, —прим.). Але ви можете в інтернеті подивитися, скільки триває розмінування тих країн, в яких завершилася війна. Це не одне десятиліття. Скільки буде тривати в нас, враховуючи, що є нові методи, нові технології, що є підтримка як держави, так і закордонних спонсорів…, — сказав він.

Раніше в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області заявили, що не мають уявлення, як будуть розміновувати Кінбурнську косу після деокупації.

Нагадаємо, з початку 2023 року у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.

Також повідомлялося, що після звільнення Снігурівщини, миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, незважаючи на те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.