За минулу добу, 29 травня, ліквідовано 410 російських окупантів. Втрати росії в Україні від початку навали склали 207 440 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати армії РФ в Україні такі:
Нагадаємо, у травні сили ППО збили над Україною 317 безпілотниківз 1020 ліквідованих за увесь час повномасштабної війни. Це рекордна кількість дронів від початку 2023 року.
За минулу добу, 29 травня, ліквідовано 410 російських окупантів. Втрати росії в Україні від початку навали склали 207 440 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати армії РФ в Україні такі:
Нагадаємо, у травні сили ППО збили над Україною 317 безпілотниківз 1020 ліквідованих за увесь час повномасштабної війни. Це рекордна кількість дронів від початку 2023 року.