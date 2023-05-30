За минулу добу, 29 травня, ліквідовано 410 російських окупантів. Втрати росії в Україні від початку навали склали 207 440 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати армії РФ в Україні такі:

танків ‒ 3802 (+1) од.,

бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од.,

артилерійських систем – 3445 (+10) од.,

РСЗВ – 575 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 332 (+1) од.,

літаків – 313 (+0) од.,

гелікоптерів – 298 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38) од.,

крилаті ракети ‒ 1107 (+51) од.,

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од.,

спеціальна техніка ‒ 454 (+1) од.

Нагадаємо, у травні сили ППО збили над Україною 317 безпілотниківз 1020 ліквідованих за увесь час повномасштабної війни. Це рекордна кількість дронів від початку 2023 року.