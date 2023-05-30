Бюджетна комісія Миколаївської міської ради підтримала перерозподіли 9 мільйонів гривень на забезпечення спорткомплексу «Зоря» засобами для людей з інвалідністю, а також облаштування стоянки.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії у понеділок, 29 травня.

Керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков зазначив, що 9 млн грн на капітальний ремонт будівлі в спорткомплексі «Зоря» перерозподіляються з легкоатлетичного манежу.

— Басейн вже відкритий, перша черга, але є деякі незавершені роботи. Басейном не можуть користуватися люди на візках і треба встановити ліфт та пандуси. Також треба облагородити територію, — зазначив він.

З дев’яти мільйонів, приблизно мільйон гривень буде витрачено на встановлення ліфту. Решта суми запланована на обладнання пандуса, роздягалень та душових кабінок. Також, за словами Олександра Позднякова, необхідно перед будівлею «Зорі» обладнати стоянку для автомобілів. Всі роботи обіцяють завершити за три місяці.

— Наразі ми маємо лише дві проблеми для людей на візках – це ліфт та пандуси. Пандуси – це менша проблема, ліфт коштує мільйон гривень. Для ліфта вже готова шахта, тому ми просимо перерозподілити кошти. Так як є гроші і є підрядник, який готовий виконувати роботи, пропонується завершити цей об’єкт, — додав він.

Нагадаємо, що на відкритті басейну "Зоря", миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявляв, що планує залучити благодійну допомогу, щоб забезпечити відремонтований басейн у спорткомплексі «Зоря» засобами для людей з інвалідністю.

Повідомлялося, що 17 травня у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

На ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень було виділено близько 32 мільйонів гривень, з 25 мільйонів — коштом державного бюджету, ще 7 — з міського бюджету Миколаєва на ремонт чаші басейну, повідомив директор Управління капітального будівництва Миколаївської міськради Олександр Поздняков.

Басейн проінспектував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Сьогодні ж мер міста разом з заступником голови ОВА Валентином Гайдаржи та першим заступником голови облради Антоном Табунщиком були глядачами під час фактично першого запливу в оновленому басейні.

Реконструкція спорткомплексу «Зоря» проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечують роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.