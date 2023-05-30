Двоє мешканців Одеси та жителька Миколаївщини організували злочинну схему переправи ухилянтів за кордон через Молдову та Руиунію.

Про це повідомили у преммлужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, злочинна група підшукувала чоловіків призовного віку та робила їм підроблені документи, що підтверджують статус багатодітного батька. За такі «послуги», ділки брали з клієнтів від 4200 доларів США до 5500 євро.

Організатором угрупування виявився 40-річний одесит, який пізніше залучив до свого «бізнесу» 33-річного мешканця міста Одеси та 36-річну мешканку міста Миколаєва.

Зловмисників викрили ще в січні цього року, тоді їм було обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

У ході обшуків за місцями мешкання фігурантів було знайдено мобільні телефони та кошти, отримані за організацію незаконного переправлення.

На майно підозрюваних, а саме на автомобіль, будинок та кошти, накладено арешт на загальну суму понад 1,5 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон з Угорщиною втопився чоловік із Миколаївщини, ще одного порушника затримали.