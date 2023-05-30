У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла 79 загиблих оборонців.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції .

Передача тіл із тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Тіла захисників будуть передані родинам для гідного поховання.

Також 14 квітня Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що 24 березня Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.