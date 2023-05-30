У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з родинами оборонців окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, де обговорили умови утримання миколаївських полонених росіянами, неналежний стан надання медичної допомоги військовим та заборону листування оборонців з рідними.

Про це повідомили в пресслужбі Координаційного штабу.

Так, за словами представника Штабу, російська федерація не надає офіційноїінформації ні про умови утримання, ні про самі місця утримання військовополонених як на території росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях.

Така ж ситуація і з наданням медичної допомоги. У Штабі зазначили, що країна-агресорка не виконує взяті на себе зобов’язання, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права.

До того ж, родичам військовополонених нагадали про важливість інформаційної безпеки, адже даними про полоненого можуть скористуватися шахраї.

— Як зауважив представник Штабу, родичам варто бути уважними, даючи коментарі чи поширюючи інформацію про полоненого Оборонця. Такими відомостями можуть скористатися шахраї, зокрема для вимагання грошей чи інших маніпуляцій, — пишуть у пресслужбі.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла 79 загиблих оборонців.

Раніше, 14 квітня Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.