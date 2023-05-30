Атака БПЛА на Москву, 30 травня, є суто російськими внутрішніми проблемами.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучих, що йому відомо про атаку.

— Читав. Бачив. Порадів. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми, – сказав він.

Водночас представник Повітряних сил зазначив, що в росіян «‎таких проблем буде чим далі, тим більше»‎.

— Проблеми їм створюватиме і легіон «Свобода» російський, який уже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною, нарешті, державою, і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і, сподіваюся, інша Росія теж повстане проти цієї тиранії, - додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вранці 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків. Російські ЗМІ пишуть, що в атаці на Москву брали участь 32 дрони, нібито 19 з них вдалося збити, а три потрапили до житлових будинків.