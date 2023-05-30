У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти викрали місцеву журналістку Ірину Левченко та її чоловіка Олександра. Де зараз утримують подружжя — невідомо.

Про це повідомляють «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на сестру Ірини Левченко та Запорізька обласна організація НСЖУ.

Жінка працювала журналісткою з 1981 року. Зокрема, була кореспондентом обласних і всеукраїнських друкованих видань. Останніми роками через сімейні обставини майже не вела професійну діяльність, перебувала на пенсії за віком.

Її чоловік працював на мелітопольському заводі тракторних гідроагрегатів. Після виходу на пенсію більшу частину часу присвячував дачній ділянці.

Зв’язок з Левченками зник 6 травня. Близькі не одразу забили на сполох, оскільки подружжя могло поїхати на дачу, в передмістя Мелітополя, де немає зв’язку, або на цвинтар за місто, як робили це раніше.

Та згодом виявилося, що на дачі їх немає, а квартири замкнені.

Друзі подружжя спробували дізнатися про долю родини в окупаційних органах, проте там заявили, що інформацію нададуть тільки родичам. Однак усі родичі подружжя виїхали з окупації.

Наразі близькі володіють приблизною інформацією про долю викрадених.

Відомо, що у перший день Левченків нібито тримали в приміщенні на вулиці Чернишевського, де зараз розташована одна з окупаційних «правоохоронних структур».

Та згодом журналістку перевели в інше місце, куди саме — досі невідомо. Чоловіка залишили в цьому приміщенні на Чернишевського, його звинувачують у «тероризмі», пише «Центр журналістських розслідувань».

У Запорізькій обласній організації НСЖУ додають, що арештованих тримають у нелюдських умовах, майже без їжі, в холодному підвалі, на бетонній підлозі, їх піддають фізичним та моральним тортурам, висуваючи абсолютно безглузді та надумані звинувачення.

Нагадаємо, в грудні минулого року військові РФ викрали пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешок.