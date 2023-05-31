Миколаївський апеляційний суд дозволив власниці батуту у «Казці», на якому загинула дитина, вийти з-під варти у разі внесення 134 тисяч 200 гривень застави.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Органом досудового розслідування встановлено, що будучи фізичною особою підприємцем, 45-річна жінка здійснювала підприємницьку діяльність на території дитячого містечка «Казка», у зоні розваг «Лабіринт», де встановлено надувний батутом. Під час користування батутом з еластичними елементами малолітня дівчинка, 2019 року народження, отримала тілесні ушкодження, внаслідок яких померла», — йдеться у повідомленні.

16 травня рішенням Заводського районного суду Миколаєва жінці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартоює

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, адвокат підозрюваної подав апеляційну скаргу, в якій він просив скасувати запобіжний захід його підзахисній у вигляді тримання під вартою, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами розгляду скарги, Миколаївський апеляційний суд переглянув рішення першої інстанції запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у розмірі 134 тисяч 200 гривень.

Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.

Після трагічного випадку слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.

Наразі слідчі вилучили всі документи «Казки», заарештовано ділянку, на якій розташовувався батут, а також вилучено сам батут. Робота дитячого містечка зараз заблокована.