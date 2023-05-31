Російський лідер Володимир Путін намагається применшити значення вчорашньої атаки дронів на Москву, щоб не розкривати обмежені можливості РФ для відповіді Україні, якій Кремль приписує відповідальність за цю акцію.

Про це повідомляється ISW.

Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари по Україні, а 30 травня міноборони РФ заявило, що російські війська завдали «групи ударів високоточною авіаційною зброєю дальньої дії під час прийняття головних рішень».

У міноборони РФ звинуватили Україну в атаці Москви за допомогою 8 безпілотників вранці 30 травня, заявивши, що 5 дронів вони збили, а ще 3 - придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Після атаки Путін заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь та змусити Росію «віддзеркалювати» свої дії.

Як йдеться у звіті ISW, керівник Кремля намагається применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб «не розкривати обмежені можливості, які він має, щоб помститися Україні».

Акцент Путіна на минулих та поточних ракетних ударах є, ймовірно, спробою сигналізувати про те, що Москва вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно відповідати на подальші «українські провокації».

Раніше Путін послідовно реагував на справжні та ймовірні дії України, віддаючи наказ про масштабні ракетні удари та нальоти безпілотників, ймовірно, через нездатність російських військ досягти будь-яких вирішальних результатів на полі бою.

Нагадаємо, вранці 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків. Російські ЗМІ пишуть, що в атаці на Москву брали участь 32 дрони, нібито 19 з них вдалося збити, а три потрапили до житлових будинків.

Після цього речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що атака БПЛА на Москву, 30 травня, є суто російськими внутрішніми проблемами.