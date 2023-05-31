Росіяни заявляють про нову так звану «‎атаку дронів»‎ на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Про це пишуть зокрема російські Telegram-канали.

Там стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.

Так, за попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.

Також росЗМІ стверджують, що у цей же час безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод. Там, як зазначають пропагандисти, уламки пошкодили установку з переробки нафти, внаслідок чого почалася пожежа.

— У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА, – повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв.

За його словами, пожежа була локалізована, і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.

МВС Росії після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».

Разом з тим, головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв також опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.