Росіяни заявляють про нову так звану «атаку дронів» на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Про це пишуть зокрема російські Telegram-канали.
Там стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.
Так, за попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.
Також росЗМІ стверджують, що у цей же час безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод. Там, як зазначають пропагандисти, уламки пошкодили установку з переробки нафти, внаслідок чого почалася пожежа.
— У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА, – повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв.
За його словами, пожежа була локалізована, і ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.
МВС Росії після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «мертвим».
Разом з тим, головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв також опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.
Росіяни заявляють про нову так звану «атаку дронів» на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Про це пишуть зокрема російські Telegram-канали.
Там стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.
Так, за попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.
Також росЗМІ стверджують, що у цей же час безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод. Там, як зазначають пропагандисти, уламки пошкодили установку з переробки нафти, внаслідок чого почалася пожежа.
— У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА, – повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв.
За його словами, пожежа була локалізована, і ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.
МВС Росії після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «мертвим».
Разом з тим, головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв також опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.