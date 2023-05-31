Документальний фільм Романа Любого «Залізні метелики» виходить в український прокат 20 липня. Фільм розповідає про події літа 2014 року, коли російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту.

Про це повідомила пресслужба кінокомпанії Артхаус Траффік.

Тоді, російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда — працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка досліджує обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

Покази приурочені до дев’ятих роковин трагедії, які відзначаються 17 липня.

Вперше «Залізні метелики» побачили світ на «Санденсі», одному з головних фестивалів незалежного кіно у США, у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition. Європейська прем’єра відбулася на іншому великому фестивалі класу «А» — Берлінському, у програмі Panorama. Також фільм показували в Гаазі на фестивалі Movies That Matter.

Критики сприйняли картину позитивно: журнал POV назвав стрічку «визначним досягненням», а видання Rogerebert.com — «мистецтвом, яке бунтує проти несправедливості».

Українська прем’єра фільму відбудеться 4 червня на фестивалі Docudays UA; повторний показ пройде 5 червня.

Нагадаємо, у березні цього року платформа памʼяті Меморіал випустила другий фільм про загиблого митця та українського захисника Максима Остяка «Остін. Світ догори».