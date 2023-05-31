Бійці очаківського 73-го морського спеццентру спецоперацій імені Антіна Головатого на одній з ділянок південного напрямку влаштували вдалу засідку для ворога.

Відео опубліковано на сторінці 73-го морського спеццентру у Facebook.

Зазначається, що під час виконання розвідувального завдання воїни Сил спеціальних операцій почули, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Виявилося, що це була група російських військових. Для воїнів ССО вони були як на долоні.

— Оператори бойової групи миттєво відкрили вогонь по противнику і одразу знищили командира та човняра, який вів катер — це в подальшому підтвердили отримані розвіддані, — йдеться у повідомленні.

Боєць морського центру ССО України, який брав участь у засідці, зазначив, що у відповідь ворог відкрив щільний вогонь. Проте українські захисники знищили росіян та їхній човен.

Раніше в Телеграм-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як їх артилерія знищила позицію російських мінометників.